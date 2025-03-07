В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

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«В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области... ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года режим повышенной готовности»,— сказано в документе. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначили заместителя главы региона Сергея Бодрякова. Администрациям муниципалитетов рекомендовали обеспечить доступ населения к укрытиям, в том числе к подвальным помещениям, а также подготовить пункты временного размещения.

Юрий Слюсарь также сообщил о запуске системы оповещения о ракетной опасности и атаках беспилотников через приложение МЧС. «Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России — скачать его можно на любой удобной платформе»,— сказано в Telegram главы региона.

Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 7 марта в Усть-Донецком районе был сбит один беспилотник. 4 марта над регионом сбили десять беспилотников. 3 марта из-за массированных атак БПЛА в Чертковском районе загорелись нефтепровод и склад на территории промобъекта в селе Сохрановка.