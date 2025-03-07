Магомед Анкалаев встает под удар

В субботу в Лас-Вегасе у России может появиться новый чемпион UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA). Правда, чтобы завоевать титул в полутяжелом весе (до 93 кг), Магомеду Анкалаеву нужно будет справиться с очень мощным соперником — одной из ярчайших звезд MMA бразильцем Алексом Перейрой, найдя способ нейтрализовать его в последнее время безупречно работавший козырь: речь о колоссальной ударной мощи, сосредоточенной как в руках, так и ногах, которые, кажется, даже опаснее рук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Анкалаев на UFC 294 в Абу-Даби, 21 октября 2023 года

Фото: Kamran Jebreili, File / AP Магомед Анкалаев на UFC 294 в Абу-Даби, 21 октября 2023 года

Фото: Kamran Jebreili, File / AP

Центральный бой субботнего турнира UFC на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе прекрасен тем, что даже человек, не очень хорошо разбирающийся в тонкостях смешанных единоборств, в его раскладе, может почувствовать себя знатоком жанра. Потому что, разбираясь, вычленяя самое важное, вдруг приходишь к выводу, что на самом-то деле все понятно.

Магомеду Анкалаеву выпала вторая попытка биться за чемпионский титул в полутяжелом весе.

Первая относится к 2022 году, и тогда Анкалаев ее растранжирил, завершив ничьей в целом намекавший на его преимущество, но скучноватый бой с поляком Яном Блаховичем. Двумя более убедительными прошлогодними поединками — против бразильца Джонни Уокера и австрийца Александра Ракича — Анкалаев вернул себе претендентский статус. Но теперь ему придется иметь дело с оппонентом куда опаснее, чем Блахович, потому что Алекс Перейра — это настоящая суперзвезда MMA.

Имя бразилец, которому уже 37 (он на 5 лет старше Анкалаева), сделал в среднем весе. В позапрошлом году перешел в полутяжелый и, как выяснилось, ничего не потерял. Добывая и отстаивая чемпионское звание, он встречался с классными бойцами — чехом Иржи Прохазкой, американцами Джамалом Хиллом, Халилом Раунтри, и никто из них перед Перейрой не устоял. А ранг в иерархии UFC наглядно подчеркивают рейтинги лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. В официальной классификации UFC Перейра — третий после российского чемпиона в легком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, чье лидерство ни у кого не вызывает сомнений, и американского супертяжа Джона Джонса, в классификации ESPN — и вовсе второй.

И главное, понятно, какие у каждого из противников козыри, так как оба с точки зрения верности стилю выделяются удивительным постоянством.

Вся карьера Магомеда Анкалаева, хотя со временем он добавил в свою манеру гибкости,— гимн прежде всего его борцовским талантам, которые он одинаково эффективно применяет и стоя на ногах, и оказываясь в партере. Вся карьера Алекса Перейры — гимн верности кикбоксерской молодости. Ни Прохазка, ни Хилл и Раунтри, как и большинство предыдущих оппонентов бразильца, не изобрели способа нейтрализовать его ударную мощь, которая, скажем так, довольно равномерно распределена по «этажам»: угроза исходит и от кулаков, и от ног. Причем в резких ногах ее, кажется, чуточку больше.

И это постоянство вызывает соблазн заранее выписать чемпиону и претенденту надежный рецепт успеха. Такой примерно, какой опубликовал, заранее смакуя бой, ESPN.

Рекомендация Алексу Перейре — это держать дистанцию, по возможности не давая россиянину повалить себя или стреножить, прижав к ограждению октагона. Плюс бить, бить, бить, не тратя времени даром, не затягивая с атаками, потому что, затянув, можно измочалить себя защитой против чужих тейкдаунов и медвежьих объятий.

Рекомендация Магомеду Анкалаеву — относиться предельно серьезно, как к чему-то угрожающему катастрофой, даже к таким действиям бразильца, на которые в иной ситуации не стоило бы обращать пристального внимания.

Ну, допустим, к лоукикам. Если уж Ян Блахович благодаря им доставил Анкалаеву массу проблем, то с Перейрой их масштаб может оказаться еще внушительнее.

Дальше вслед за простым начинается сложное, поскольку нет никого, кто бы уверенно предположил, чья манера, чья специфика тут перспективнее, какой из рецептов легче воплотить в жизнь. Отсюда и осторожные прогнозы экспертов, и примерно равные котировки на бойцов у букмекеров.

Алексей Доспехов