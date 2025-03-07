Bloomberg: оборона ЕС без поддержки США продержится несколько недель

В случае внешней угрозы, в том числе со стороны России, Евросоюз сможет защищаться без поддержки США не более нескольких недель, рассказали Bloomberg источники в оборонной сфере. По их словам, страны ЕС испытывают серьезную нехватку войск, ПВО и боеприпасов, которых хватит на «считанные дни», а их пополнение займет годы. Даже небольшое сокращение военного присутствия Вашингтона на континенте повлияет на его обороноспособность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

По мнению источников, несмотря на три года военных действий на Украине, производство нужного количества боеприпасов у стран ЕС не увеличилось, что предполагает его регулярную закупку у США. Впрочем, с начала вступления в должность в январе Дональд Трамп призвал Евросоюз наращивать собственную военную мощь, в том числе подняв расходы на ВПК хотя бы до 5%.

4 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС план по перевооружению. Вчера, 6 марта, в Брюсселе прошел экстренный саммит ЕС по той же тематике. О необходимости усилить защиту континента сказал и президент Франции Эмманюэль Макрон, предложив накрыть Евросоюз «ядерным зонтиком».

Подробности — в материале «Ъ» «Европа сжимает кулаки».