Работы по демонтажу кормовой части «Волгонефти-239» завершены

Специалисты закончили работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239», сообщил Минтранс. На полную разрезку судна, который сел на мель у мыса Панагия (Темрюкский район Краснодарского края), потребовалось чуть больше месяца. Рабочие закончили планировать разделку за два месяца.

«Последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ "Морспасслужба" уже начало зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части»,— сообщила пресс-служба Минтранса.

После утилизации мелких кусков металлолома территорию очистят от следов нефтепродуктов, сообщали ранее в оперативном штабе Краснодарского края. Для этого верхний слой почвы вывезут на полигон, где будут отделять почву от нефтесодержащих примесей. Металлолом отправят на переплавку в Абинский электрометаллургический завод.

3 марта правительство выделило из резервного фонда 104,8 млн руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Сейчас продолжается сбор мазута со дна Черного моря и очистка пляжей.

Катастрофа, в результате которой произошел разлив мазута, случилась 15 декабря 2024 года. Из-за сильного шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,5 тыс. т топливного мазута. В январе президент России Владимир Путин назвал ситуацию одним из самых серьезных вызовов в области экологии.

Подробности — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».