В Казани отменили концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться в концертном зале МВЦ «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба выставочного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани отменили концерт Лолиты Милявской в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ В Казани отменили концерт Лолиты Милявской в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

При открытии сайта международного выставочного центра появляется сообщение о том, что концерт не состоится.

«Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» отменен», — говорится в сообщении.

Концерт, продолжительность которого должна была составить 2 часа, был запланирован на 21 марта в 19:00.

Тем не менее, на сайте по продаже билетов все еще доступна возможность их приобрести. Цены варьируются от 2 до 10 тыс. руб. Согласно информации на сайте, в партере доступны 790 билетов, в амфитеатре — 311, а на балконе — 307.

Это не первый случай отмены концерта певицы. В феврале сообщалось, что выступление Лолиты в Ульяновске было отменено организаторами из-за экономической нецелесообразности.

Кроме того, в том же месяце исполнительница сообщила об отмене концерта в Томске.

В начале марта также появилась информация об отмене её выступления в Перми.

Артём Дергунов