Лолита сообщила об отмене концерта в Томске

Певица Лолита Милявская сообщила, что ее концерт в Томске, запланированный на 13 февраля, отменили. По словам исполнительницы, руководство концертной площадки заявило, что не получило плату за аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лолита Милявская

Фото: @lolitamilyavskaya Певица Лолита Милявская

Фото: @lolitamilyavskaya

«Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно. За двое суток до концерта передали, что директор зала не хочет меня видеть и что мы якобы не оплатили аренду, хотя она оплачена, и платежки есть»,— рассказала она в видео в своем Telegram-канале.

Представитель томского ООО «Аренда-Т», занимающегося арендой зала, заявил «РИА Томск», что организаторы тура певицы не представили подробного техзадания на переоборудование зала, не согласовали списки оборудования и транспорта, а также не оплатили аренду в указанные сроки.

Ранее концерты Лолиты в Новокузнецке и Кемерово, запланированные на 15 и 17 февраля, были отменены по инициативе руководства площадок. Причиной назывались технические проблемы в залах. Единственным мероприятием певицы в этом месяце остается концерт в Красноярске 11 февраля.

В 2024 году Лолила говорила, что больше не интересуется шоу-бизнесом на фоне массовой отмены ее концертов в российских городах из-за участия певицы в «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. В связи с этим артистка планировала обратиться в Следственный комитет России.