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Коммерсантъ FM
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Лолита сообщила об отмене концерта в Томске

Певица Лолита Милявская сообщила, что ее концерт в Томске, запланированный на 13 февраля, отменили. По словам исполнительницы, руководство концертной площадки заявило, что не получило плату за аренду.

Певица Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская

Фото: @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская

Фото: @lolitamilyavskaya

«Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно. За двое суток до концерта передали, что директор зала не хочет меня видеть и что мы якобы не оплатили аренду, хотя она оплачена, и платежки есть»,— рассказала она в видео в своем Telegram-канале.

Представитель томского ООО «Аренда-Т», занимающегося арендой зала, заявил «РИА Томск», что организаторы тура певицы не представили подробного техзадания на переоборудование зала, не согласовали списки оборудования и транспорта, а также не оплатили аренду в указанные сроки.

Ранее концерты Лолиты в Новокузнецке и Кемерово, запланированные на 15 и 17 февраля, были отменены по инициативе руководства площадок. Причиной назывались технические проблемы в залах. Единственным мероприятием певицы в этом месяце остается концерт в Красноярске 11 февраля.

В 2024 году Лолила говорила, что больше не интересуется шоу-бизнесом на фоне массовой отмены ее концертов в российских городах из-за участия певицы в «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. В связи с этим артистка планировала обратиться в Следственный комитет России.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дима Билан после вечеринки зачастил в ДНР

Фото: кадр из видео

На фото он во время очередной поездки к бойцам в декабре

Фото: @bilan_dima

Рэпер Vacio, который решил максимально соответствовать дресс-коду на вечеринке и пришел в носке чуть ниже пупка, потом оказался на 15 суток за решеткой и был приговорен к штрафу 200 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

На фото он в Московском городском суде. В мае 2024 года стало известно, что Vacio уехал в США

Фото: Московский городской суд

Сама Анастасия Ивлеева сначала в скромном наряде несколько раз покаялась в содеянном в соцсетях

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

А потом была замечена в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре

Фото: @ivleeva360

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