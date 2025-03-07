Генпрокурор Англии не поддержал конфискацию замороженных российских активов

Несколько членов британского правительства раскритиковали генерального прокурора Англии и Уэльса лорда Ричарда Хермера за его позицию о замороженных активах России. Он заявлял, что изъятие средств может стать нарушением международного права, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, королевство сейчас ищет возможности «заполнить пробел», который образовался в результате приостановки военной помощи США Украине. Для этого ей могут пригодится российские активы, утверждают представители власти королевства. Однако по мнению господина Хармера, это может повредить репутации Лондона как международного финансового центра, а также снизить инвестиции в Великобританию из стран Ближнего Востока.

Окружение прокурора настаивает на том, что господин Хермер не блокирует действия властей. Он работает вместе с министрами, чтобы найти вариант, который позволит арестовать средства, сообщает издание. The Times пишет, что в Великобритании заморожены около 26 млрд фунтов активов российского ЦБ, а также 18 млрд фунтов активов лиц, которые попали под санкции страны.

Ранее Великобритания объявила о предоставлении Украине кредита на $2,85 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. В ответ Кремль пригрозил последствиями в случае передачи этих средств Киеву.

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