Кремль пригрозил последствиями в случае передачи замороженных активов РФ Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв премьера Польши Дональда Туска профинансировать помощь Украине из замороженных российских активов. Господин Песков заявил, что передача российских активов незаконна, и у этого шага будут серьезные юридические последствия.

По его словам, в меньшинстве остаются «трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов». «Мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. В 2024 году ЕС начал передавать Украине доходы от российских активов в виде кредитов.

После прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС в Лондоне господин Туск заявил, что среди стран Европы нет единой позиции по поводу замороженных активов России. Он рассказал, что некоторые лидеры ЕС не хотят изымать их, опасаясь возможных последствий для евро и банковской системы. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности передать Украине $2,84 млрд из доходов от замороженных российских активов.

Подробнее о саммите ЕС — в материале «Ъ» «Соединяющее Королевство».