FT: криптопроект Дональда Трампа заработал $350 млн на трампкойне

Мемкойн $Trump принес президенту США Дональду Трампу не менее $350 млн, подсчитала газета Financial Times (FT). Доходы от продажи токена составили $314 млн, от комиссий — $36 млн. На основе данных блокчейна Solana FT сделала вывод, что основной заработок пришелся на первые три недели после запуска монеты в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Помимо прибыли на блокчейне Solana проект мог заработать еще большую сумму при продаже ограниченного количества токенов, например, на криптовалютной бирже Binance. Белый дом и ресурс размещения монеты Gettrumpmemes.com ситуацию не прокомментировали.

При этом неясно, какова личная прибыль президента США. На сайте указано, что «CIC Digital LLC, филиал The Trump Organization» и компания из Делавэра Fight Fight Fight LLC совместно владеют 80% токенов. Там также есть уточнение, что, несмотря на одобрение господина Трампа, проектом руководит Fight Fight Fight, а президент не имеет отношения к распространению и продаже токена.

Мемкойн — это цифровой токен на криптовалютном рынке, который не обладает практическим применением, динамика его роста зависит от спекуляции. Вскоре после господина Трампа такую же монету выпустила его жена Мелания, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности.

Неустойчивость мемкойна приводит к высоким рискам для криптоинвесторов. По данным The New York Times, от падения $Trump пострадало более 800 тыс. владельцев цифровых кошельков. В начале февраля монета торговалась по $17, что в четыре раза меньше пиковых значений $75.

Подробности — в материале «Ъ» «$Trump упал и встать не может».