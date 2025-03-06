Пострадавшую от мины-лепестка курянку доставили в больницу

Сегодня, 6 марта, жительница Курской области 1979 года рождения получила травму стопы после того как наступила на мину-лепесток. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«С минно-взрывной травмой и трамвой стопы она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Курская область в последние месяцы ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ. 2 марта ремонтировавший машину мирный житель пострадал при ударе дрона. 17 февраля ВСУ обстреляли школу в селе Крупец Рыльского района, сообщал господин Хинштейн.

С 6 августа 2024 года боестолкновения с ВСУ происходят на территории Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении 170 военнослужащих, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ, опубликованной 6 марта. За время боевых действий на курском направлении ВСУ, по данным Минобороны на сегодня, потеряли 65230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины и 2315 автомобилей.

Мария Старикова