Хинштейн: ВСУ обстреляли школу в селе Крупец Рыльского района

Украинская армия обстреляла село Крупец Рыльского района Курской области, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Предварительно никто не пострадал, добавил он. Повреждено здание сельской школы.

«В результате атаки выбито восемь окон. По предварительным данным, пострадавших и раненых нет. Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Вчера в Курской области был ранен 67-летний мужчина при обстреле поселка Коренево. Его увезли с осколочными ранениями в больницу. Кроме того, в результате того обстрела были выбиты стекла в нескольких жилых домах, была повреждена газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания.