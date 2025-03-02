Ремонтировавший машину мирный житель пострадал при ударе дрона в Курской области

Дрон ВСУ накануне ударил по Беловскому району Курской области. В результате пострадал мужчина 1975 года рождения, ремонтировавший машину в гараже. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Курянина доставили в областную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и ног.

Также поврежден автомобиль.

Кроме того, накануне ряд беспилотников атаковал КамАЗ и Chevrolet Niva в Беловском районе. Разрушения получили кузова обеих машин. Еще один дрон ВСУ ударил по Хомутовскому району. Осколками посекло стекло и зеркало заднего вида автомобиля бригады скорой помощи. Пострадавших в обоих случаях нет.

UPD: по факту этого обстрела СКР возбудил уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Алина Морозова