Советник Эрдогана Кылыч исключил «перелом» в отношениях Анкары с Москвой

В отношении Турции с Россией нет никакого перелома, сообщил советник президента Турции по внешней политике и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч. Так он ответил на вопрос о наличии некоего «охлаждения» между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акиф Чагатай Кылыч

Фото: Burhan Ozbilici / AP Акиф Чагатай Кылыч

Фото: Burhan Ozbilici / AP

При этом встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, уточнил господин Кылыч. «Но вы знаете, у лидеров высокие личные отношения, так что при необходимости такую встречу можно организовать в считанные дни, такая вероятность всегда присутствует»,— сказал посол в интервью CNN trk.

В Кремле так же отрицательно высказались по поводу отдаления турецких партнеров от России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения между двумя государствами «многоплановые, они продолжают развиваться, идет интенсивный диалог». Представитель Кремля подтвердил и вероятность контактов на высшем уровне, если потребуется.

В последний раз президенты России и Турции созванивались в декабре, они обсудили ситуацию в Сирии. В октябре они встречались на саммите БРИКС в Казани. В конце февраля 2025 года Турцию с рабочим визитом посетила глава Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, господин Эрдоган назвал Владимира Путина «большим другом» и пригласил его вновь посетить республику. В том же месяце в Анкару приезжал глава МИД России Сергей Лавров.

Подробности — в материале «Ъ» «Турция не забывает о миротворчестве».