«Квадра» инвестирует в модернизацию белгородских активов почти 500 млн рублей

В 2025 году белгородский филиал «Квадры» (входит в дивизион госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения») планирует обновить энергообъекты региона за 491,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе филиала АО «Квадра»–«Белгородская генерация». Планируется провести ремонт и модернизацию теплоэнергетического оборудования и теплосетей в облцентре, а также в Губкинском и Валуйском городских округах, в Волоконовском районе Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ряд работ запланировано на Белгородской, Губкинской ТЭЦ и котельной «Западная» — в частности, капремонты паровых и водогрейных котлов. На Белгородской ТЭЦ обновят систему постоянного тока, а на кабельных линияхи 10 кВ «ПНС-Луч1» и «ПНС-Луч2» заменят изношенные участки.

После завершения отопительного сезона начнут плановую замену ветхих теплосетей. Летом переложат 10,6 км трубопроводов в Белгороде и Губкине. Работы пройдут на улицах Некрасова, Свято-Троицком бульваре и Театральном проезде в Белгороде, а также на улицах Раевского и Королева в Губкине.

Ранее сообщалось, что в 2025 году «Квадра» инвестирует в обновление энергокомплекса Курска около 806 млн руб., а в 2024 году вложила в обновление теплоэнергетического комплекса Воронежа около 1 млрд руб.

Мария Старикова