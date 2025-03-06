В Богородске расследуют дело о незаконном отчуждении муниципальной земли

В Богородске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего землеустроителя отдела администрации округа. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что муниципальная служащая составила подложные документы для отчуждения земельного участка, устроилась на работу в многофункциональный центр и поставила муниципальный участок на кадастровый учет. Ущерб от ее действий муниципалитету превысил 450 тыс. руб.

Ранее уголовные дело об обманных сделках с богородской землей расследовали в отношении бывшего главы округа Александра Сочнева и экс-председателя совета депутатов Гарика Календжяна. Александру Сочневу за превышение полномочий назначили условный срок, а уголовное дело господина Календжяна суд вернул прокурору, посчитав, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Владимир Зубарев