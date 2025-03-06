Воронежская «Интехна» построит дома в белорусском квартале за 150 млн рублей

Победителем восьми аукционов на строительство 17 частных домов в «белорусском квартале» в поселке Лушниковка Бобровского района Воронежской области стало местное ООО СК «Интехна». Компания была единственным участником каждого тендера, она не стала снижать начальные цены контрактов, которые в сумме составляют 150 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Стоимость одного дома составляет 9,996 млн руб. По техзаданию, каждое здание должно быть площадью 116 кв. м., его необходимо расположить на участке от 800 до 1,5 тыс. кв. м. В каждом строении требуется обустроить два этажа и не менее трех комнат. Предусмотрено наличие забора, тротуарных дорожек, подъездов с парковочным местом.

Дома планируют приобрести до 1 ноября 2025 года. Они могут быть в стадии строительства или введены в эксплуатацию не ранее, чем в этом году. Строения предназначены для предоставления в наем.

По данным Rusprofile, ООО СК «Интехна» было зарегистрировано в Воронеже в сентябре 2021 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Александр Карташов. Он занимается аналогичной деятельностью через ИП, зарегистрированное в сентябре 2023 года. Выручка «Интехны» по итогам 2023 года составила 4,5 млн руб., чистая прибыль — 247 тыс. руб.

В прошлом году администрация Боброва заключила с «Интехной» 11 контрактов на аналогичные работы за 183,9 млн руб. в сумме. Других госконтрактов в портфеле компании нет.

С 2021 года в поселке Лушниковка идет возведение жилого микрорайона «Эко-деревня» на территории 50,3 га. Как рассказывали региональном минсельхозе, здесь запланировано строительство шести МКД (990 квартир), 210 индивидуальных жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры: детского сада, школы, стадиона, спортивной и игровых площадок, парка, объектов торговли и бытового обслуживания. Поселок рассчитан на 3 тыс. человек.

Губернатор региона Александр Гусев сообщал, что пилотный проект по строительству реализуется совместно с белорусскими коллегами. Его осуществляют в рамках программ комплексного развития сельских территорий, содействия развитию муниципальных образований и местного самоуправления и ряда других.

Алина Морозова