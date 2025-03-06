На Дону в партии подсолнечника массой 50 тонн обнаружены семена амброзии

В Ростовской области в партии подсолнечника объемом 50 т. выявлено заражение опасным карантинным объектом – амброзией полыннолистной. Она хранилась на складе индивидуального предпринимателя в Зерноградском районе, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

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По информации ведомства, по факту обнаружения карантинного объекта предпринимателю будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В настоящее время партия подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, которое использует технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Стоит отметить, что согласно перечню карантинных объектов Евразийского экономического союза, амброзия полыннолистная отнесена в категорию карантинных сорняков — семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений, что приводит к засорению полевые культур, огородов, садов, лугов, пастбищ и полезащитных лесных полос. Растение устойчиво к скашиванию, затоплению и засухе, что позволяет семенам сохраняться в почве до 40 лет. Чаще всего от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.

Кроме того, у людей сорняк вызывает стойкие аллергические реакции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам первого месяца текущего года выявлен 101 случай недостоверного декларирования на злаковые, зернобобовые и масличные культуры общим объемом более 160 тыс. т.

Снежана Стодольская