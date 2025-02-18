На Дону объем недостоверного задекларированного зерна составил 160 тысяч тонн

По итогам первого месяца текущего года выявлен 101 случай недостоверного декларирования на злаковые, зернобобовые и масличные культуры общим объемом более 160 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, 23 января выявлен факт недостоверного декларирования партии продовольственной пшеницы у ИП Сахно, который осуществляет свою деятельность производства и реализации зерновых культур на территории Милютинского района.

Анализ данных на сайте Росаккредитации показал, что при испытаниях не проводились исследования на определение остаточных количеств пестицидов, таких как пропиконазол, ципроконазол, лямбда-цигалотрин, аминопиралид, флорасулам, трибенурон-метил.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам января текущего года экспорт зерна и продуктов его переработки с территории Ростовской области составил более 871 тыс. т, что на 48% ниже, чем за аналогичный период прошлого года

Снежана Стодольская