На Дону объем недостоверного задекларированного зерна составил 160 тысяч тонн
По итогам первого месяца текущего года выявлен 101 случай недостоверного декларирования на злаковые, зернобобовые и масличные культуры общим объемом более 160 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.
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Так, 23 января выявлен факт недостоверного декларирования партии продовольственной пшеницы у ИП Сахно, который осуществляет свою деятельность производства и реализации зерновых культур на территории Милютинского района.
Анализ данных на сайте Росаккредитации показал, что при испытаниях не проводились исследования на определение остаточных количеств пестицидов, таких как пропиконазол, ципроконазол, лямбда-цигалотрин, аминопиралид, флорасулам, трибенурон-метил.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по итогам января текущего года экспорт зерна и продуктов его переработки с территории Ростовской области составил более 871 тыс. т, что на 48% ниже, чем за аналогичный период прошлого года