Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»

Проверки 66 магазинов торговой сети «Светофор» в республике закончатся до 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»

Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Деятельность магазинов приостановлена в Нурлате на 90 дней и в Нижнекамске на 30 суток.

30 января «Руспродсоюз» сообщил, что почти половина всех исков по розничным сетям в республике касается магазинов «Светофор».

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...