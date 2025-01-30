Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»
Проверки 66 магазинов торговой сети «Светофор» в республике закончатся до 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.
Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»
Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ
Деятельность магазинов приостановлена в Нурлате на 90 дней и в Нижнекамске на 30 суток.
30 января «Руспродсоюз» сообщил, что почти половина всех исков по розничным сетям в республике касается магазинов «Светофор».