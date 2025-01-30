Проверки 66 магазинов торговой сети «Светофор» в республике закончатся до 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Роспотребнадзор в Татарстане заканчивает проверки 66 магазинов «Светофор»

Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

Деятельность магазинов приостановлена в Нурлате на 90 дней и в Нижнекамске на 30 суток.

30 января «Руспродсоюз» сообщил, что почти половина всех исков по розничным сетям в республике касается магазинов «Светофор».

Дарья Сайфиева