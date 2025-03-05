Террористы не доехали до отдела полиции

Следственный комитет РФ (СКР) расследует дело в отношении четырех предполагаемых террористов, которые, по данным силовиков, готовили нападение на Каспийский горотдел полиции. Все они в ходе спецоперации ФСБ были ликвидированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники правоохранительных органов на месте боестолкновения в Махачкале

Фото: НАК / ТАСС Сотрудники правоохранительных органов на месте боестолкновения в Махачкале

Фото: НАК / ТАСС

Спецоперация была проведена в ночь на 5 марта спецназом ФСБ в одном из окраинных районов Махачкалы. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили группу из четырех человек, подозреваемых в подготовке нападения на горотдел полиции в Каспийске. Они передвигались на автомобиле Volkswagen.

При попытке задержания, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС.

Спецназовцы, вызванные на место происшествия, блокировали их на окраине поселка Семендер, который территориально относится к Кировскому району дагестанской столицы.

Начальник УФСБ по Дагестану объявил о введении правового режима КТО в административных границах городского района, после чего была проведена эвакуация граждан из находящихся поблизости операции домов.

Все четверо подозреваемых в ходе короткой перестрелки были убиты.

Центр общественных связей ФСБ распространил видео, на котором видны ее последствия. Несколько пулевых пробоин получил служебный автомобиль сотрудников ДПС, намного больше — Volkswagen злоумышленников.

Следователи изъяли на месте боестолкновения и в обнаруженном поблизости тайнике несколько гранатометов, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним. Уже к половине седьмого утра режим КТО был снят.

Уголовное дело возбуждено СКР по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

По данным НАК, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Имена и другие личные данные ликвидированных в ходе спецоперации пока не разглашаются.

Утром ЧП в Махачкале прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов, находящийся в эти дни с рабочей поездкой в Москве. «Мотивы злоумышленников предстоит выяснить,— написал он в своем Telegram-канале.— Я расцениваю действия бандитов как обреченные на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе».

Глава республики поблагодарил «коллег из оперативного штаба, правоохранительных органов и всех задействованных в операции» за высокий профессионализм. «Я с ними на постоянной связи. В этой ситуации и всегда мы готовы к любым дополнительным мерам для обеспечения безопасности наших жителей»,— добавил господин Меликов.

Юлия Рыбина, Махачкала