В поселке под Махачкалой ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00:25 мск в поселке Семендер Кировского района Махачкалы, сообщила пресс-служба мэрии города. На этой территории проводятся оперативно-поисковые мероприятия, уточнила администрация. В период контртеррористической операции, до особого распоряжения, будут действовать специальные меры и временные ограничения.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом»,— сказано в сообщении мэрии в Telegram.

В оперштабе Дагестана сообщили агентству «РИА Новости», что неизвестные в Махачкале оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

По закону «О противодействии терроризму», контртеррористическая операция — это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению терактов, обезвреживанию террористов и обеспечению безопасности населения и организаций. На территории, на которой введен режим КТО, могут применяться особые меры и ограничения.