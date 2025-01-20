После критики Татарстана подготовят поправку о праве регионов выбирать систему МСУ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил подготовить поправку ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ). Регионам России могут дать право самостоятельно определить модель МСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправка к законопроекту позволит «снять разногласия», возникшие во время рассмотрения законопроекта в первом чтении. Каждый субъект России сможет самостоятельно решить, нужно ли переходить на одноуровневую систему МСУ или сохранить двухуровневую с сельскими и городскими поселениями.

В декабре 2024 года стало известно, что рассмотрение проекта муниципальной реформы перенесли на 2025 год. Перенос объясняли тем, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших предложений.

Ранее Госсовет Татарстана обратился к Вячеславу Володину по вопросу муниципальной реформы. Раис республики Рустам Минниханов заявил, что Россия — большая страна, и нельзя управлять ею одним шаблоном.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что реформа МСУ может привести к тому, что жители сельских поселений останутся «на произвол судьбы».

Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений.

Диана Соловьёва