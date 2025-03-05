Сибирские селекционеры вывели устойчивый к морозам сорт винограда

Селекционеры из Восточной Сибири вывели новую разновидность винограда «Сибиряк Потапенко», рассказали в Минсельхозе. Он отличается высокой адаптивностью к морозам и не подвержен болезням. Кроме того, на Северном Кавказе удалось вырастить виноград «Солярис Таманский», он подходит для производства сухих вин. Всего в Госреестр по итогам 2024 года вошли 10 новых сортов, 9 из них исследователи отнесли к достижениям отечественной селекции.

К перспективным разработкам российских селекционеров также относятся «Валентина», «Золотце», «Подарок Шатилова» и «Сухолиманский Белый». Помимо уже указанных свойств, сорта обладают высокой урожайностью.

Заместитель гендиректора винодельни «Фанагория» Игорь Сердюк подчеркнул, что виноград российской селекции отлично адаптируется к климатическим условиям винных регионов страны, в том числе к контрастному континентальному климату.

Высоко оценивает отечественные сорта винограда и лидер по производству алкоголя «Кубань-вино». Среди преимуществ кубанские виноделы отмечают оптимальные сроки уборки и обширный урожай.

О российском рынке вина — в материале «Ъ» «Сухое в остатке».