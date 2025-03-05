Премьер Мьянмы назвал Минобороны России «самым важным ведомством» в мире
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с премьер-министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаином. Они обсудили сотрудничество стран.
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«У оборонных ведомств России и Мьянмы традиционно широкая повестка взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, что подтверждает высокий уровень доверия друг к другу»,— сказал господин Белоусов на встрече.
«Министерство обороны РФ является самым важным ведомством не только в России, но во всем мире. И я уверен, что под вашим руководством Министерство обороны Российской Федерации достигает высоких результатов»,— сказал премьер-министр Мьянмы.
Он напомнил, что в этом году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. Он назвал отношения России и Мьянмы крепкими.
Президент России Владимир Путин вчера встретился с главой республики. Они обсудили сотрудничество на международной арене, в том числе взаимодействие по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Владимир Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных шестерых слонят, а позже заявил, что армия страны примет участие в параде на День Победы.
Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Мин Аун Хлаин сходил королем».