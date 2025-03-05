Песков: на переговорах в Эр-Рияде делегации РФ и США обсуждали Иран

На переговорах России и США в Эр-Рияде затрагивалась тема Ирана и ядерной проблемы, но не детально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности обсуждений он не раскрыл.

«Опять же, я повторяю: не детально, поэтому никаких конкретных инициатив не было»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на вопрос, была ли в повестке переговоров России и США эта тема.

Bloomberg писало, что во время телефонного разговора 12 февраля Дональд Трамп попросил Владимира Путина о посредничестве в переговорах США и Ирана. По данным агентства, эту тему также обсудили на встрече делегаций России и США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля.

Утверждается, что Россия согласилась на посредничество и Вашингтон заинтересован в договоренностях с Тегераном по его ядерной программе и региональной стабильности. Вчера, 4 марта, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что в Эр-Рияде обсуждалась «ситуация вокруг Ирана», но уточнил, что конкретных договоренностей нет.

В ближайшие месяцы ситуация вокруг иранской ядерной программы может обостриться. В феврале страны «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) потребовали от Ирана к середине года подписать новое ядерное соглашение, пригрозив в противном случае восстановить санкции против него.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Если Иран не идет к Вашингтону».