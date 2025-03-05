Воронежский форум «Зодчество ВРН» пройдет 30 и 31 мая

Воронежский форум «Зодчество ВРН» в этом году состоится 30 и 31 мая, сообщил министр архитектуры и строительства региона Андрей Еренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первый день местом проведения станет Воронежский концертный зал, во второй — Дом архитектора. Тема форума — «Центр города».

«Это не только географическое понятие, а нечто гораздо более широкое,— пояснил господин Еренков. — С одной стороны, в центре концентрируется культурное наследие. С другой — проявляются городские амбиции. Это архитектурная и туристическая витрина, то, по чему оценивают город приезжие и по чему сами горожане оценивают работу властей».

По мнению министра, уже в ближайшее время необходимо сформировать стратегию развития центра Воронежа. Свои предложения на эту тему выскажут приглашенные на форум эксперты. Программа и спикеры будут известны позднее.

О планах по культурной активации воронежского исторического района Девичок — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь