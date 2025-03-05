Приходько: ВСУ обстреляли детский сад в Горловке

В Горловке под обстрел попал детский сад, расположенный в Центрально-Городском районе города. Также были повреждены многоквартирный дом и автомобили местных жителей в Никитовском районе. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Еще один детский сад получил серьезные повреждения... Выбиты окна, поврежден фасад, побиты помещения изнутри. Как рассказали сотрудники образовательного учреждения, менее чем за месяц это уже второй прилет по близлежащей территории»,— написал господин Приходько в своем Telegram-канале.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. Город регулярно подвергается обстрелам. 12 февраля в результате атаки ВСУ пострадали 13 горожан. 26 февраля в Горловке пострадали три человека — двое взрослых и ребенок. 27 февраля были ранены четверо. Третьего марта погиб человек.