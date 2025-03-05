Пенсионер за рулем иномарки погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Подпорожском районе Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент произошел накануне, 4 марта, в 15:25 на автодороге А-215 «Лодейное Поле — Брин-Наволок».

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На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 84-летний водитель автомобиля Mitsubishi по не установленной причине допустил столкновение с грузовым Volvo с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Mitsubishi погиб после столкновения с рейсовым автобусом на севере КАД в Петербурге.

Андрей Цедрик