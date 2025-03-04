Водитель Mitsubishi погиб после столкновения с рейсовым автобусом на КАД

В седьмом часу утра 4 марта на 19-м км внутреннего кольца КАД 45-летний водитель Mitsubishi Outlander, двигаясь в сторону проспекта Энгельса, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении рейсовым автобусом «ЛиАЗ», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смертельного ДТП с участием автобуса на КАД

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия смертельного ДТП с участием автобуса на КАД

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В результате столкновения водитель иномарки скончался. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства столкновения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы водитель автобуса № 147 по неустановленной причине не справился с управлением, совершил столкновение с семью автомобилями и выехал на тротуар. В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пешеход. Сейчас виновник ДТП находится под стражей.

Андрей Маркелов