Главные новости за 4 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростове запланирована масштабная реконструкцию стадиона «Труд» и строительство Дворца спорта на улице Фрунзе.

Суд отказал компании «Экострой-Дон» в приостановке приказа МинЖКХ о лишении ее статуса мусорного оператора.

В Ростове, Таганроге, Шахты и Новочеркасске откроют четыре вытрезвителя. Учреждения войдут в структуру ГБУ РО «Наркологический диспансер».

В Ростове транспортный прокурор подал иск в суд для компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. несовершеннолетнему, который пострадал от электрического тока контактной сети на железнодорожной станции Ростов-Главный.

Юрий Слюсарь провел рабочие встречи с вице-премьерами правительства России. Врио губернатора обсудил с федеральными чиновниками проблемные вопросы региона.

В День Победы 9 мая в Ростове и Новочеркасске пройдут военные парады. Решение о проведении парадов в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, принято Владимиром Путиным.

За три дня действия закона, позволяющего гражданам РФ ограничить себя в получении кредитов, этой возможностью воспользовались около 49 тыс. жителей Ростовской области.