В Ростове и Новочеркасске планируют провести парады 9 мая

В День Победы 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут военные парады. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Торжественные мероприятия с участием воинских подразделений спланированы также в нескольких городах региона. Окончательное решение о формате проведения праздничных мероприятий будет принято позднее»,— подчеркнули в донском правительстве.

Как поясняется в сообщении, ранее решение о проведении парадов в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, было принято Владимиром Путиным.

Кристина Федичкина