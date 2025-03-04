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В Ростове и Новочеркасске планируют провести парады 9 мая

В День Победы 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут военные парады. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Торжественные мероприятия с участием воинских подразделений спланированы также в нескольких городах региона. Окончательное решение о формате проведения праздничных мероприятий будет принято позднее»,— подчеркнули в донском правительстве.

Как поясняется в сообщении, ранее решение о проведении парадов в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, было принято Владимиром Путиным.

Кристина Федичкина

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