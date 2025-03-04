Подростку могут выплатить 500 тысяч рублей за удар током на станции Ростов-Главный
В Ростове-на-Дону транспортный прокурор подал иск в суд для компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. несовершеннолетнему, который пострадал от электрического тока контактной сети на железнодорожной станции Ростов-Главный, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Проверка показала, что ребенок получил травму из-за источника повышенной опасности.
Уточняется, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, моральный вред компенсируется независимо от вины в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. Дело находится под контролем прокуратуры.