Подростку могут выплатить 500 тысяч рублей за удар током на станции Ростов-Главный

В Ростове-на-Дону транспортный прокурор подал иск в суд для компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. несовершеннолетнему, который пострадал от электрического тока контактной сети на железнодорожной станции Ростов-Главный, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проверка показала, что ребенок получил травму из-за источника повышенной опасности.

Уточняется, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, моральный вред компенсируется независимо от вины в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. Дело находится под контролем прокуратуры.

Снежана Стодольская