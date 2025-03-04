Песков заявил об огромных возможностях для сотрудничества России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в самых разных областях, в том числе на территории новых регионов. При этом он подчеркнул, что пока эти возможности ограничены из-за санкций против России.

«Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях, на самых разных обширных территориях Российской Федерации»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Комментируя возможное сотрудничество с США в сфере редкоземельных металлов, представитель Кремля заявил: «Путин говорил о потенциальной возможности и о нашей заинтересованности. Это совершенно разные вещи. Как сейчас предлагать американским компаниям, если действуют санкции?»

Владимир Путин после совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов 24 февраля заявил, что компании США могли бы принять участие в проекте в Красноярском крае, предполагающем строительство гидроэлектростанции и алюминиевого производства. Дональд Трамп поддержал идею соглашения с Россией по редкоземельным металлам. А перед этим американский президент говорил, что Вашингтон и Москва ведут серьезные переговоры о «крупных сделках по экономическому развитию».

Источники Reuters сообщали, что администрация США разрабатывает план смягчения санкций в отношении России, который планируется обсудить на следующей встрече с российской стороной. В Кремле призвали ориентироваться исключительно на официальные заявления.

Подробнее о потенциальных проектах стран в металлургии — в материале «Ъ» «К добыче пригласили партнеров».

Лусине Баласян