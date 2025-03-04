Российские волейболисты прорвались на международные соревнования

Отечественные волейбольные команды впервые за время действия наложенных в 2022 году санкций примут участие в довольно крупных международных соревнованиях. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что в турнире в рамках Nad Al Sheba Sports Tournament (NAS), традиционного комплексного соревнования в Дубае, которое пройдет с 12 по 20 марта, выступят московское «Динамо», один из сильнейших клубов страны, и также играющая в элитном дивизионе «Нова» из Самарской области.

Состав участников, как пояснили «Ъ» в ВФВ, еще согласовывается, но известно, что их будет в общей сложности восемь. Клубы, представляющие различные страны и континенты, будут разбиты на две группы. По итогам группового этапа две сильнейшие команды из каждого квартета выйдут в полуфинал.

«Изначально мы получили приглашение на четыре клуба. Это интересное предложение, которое мы тщательно рассмотрели. Сроки турнира для российских клубов, конечно, не самые удачные. В России начинается play-off. Однако, понимая высокую значимость, были приложены большие усилия для согласования поездки наших команд на такой престижный турнир»,— сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Наставник «Динамо» Константин Брянский отметил важность турнира для его команды: «Представлять Российскую Федерацию и отечественный волейбол — большая честь для нашего клуба. В текущих условиях необходимо пользоваться любой возможностью принять участие в международных турнирах и показать уровень отечественного волейбола. Мы надеемся, что выступление в Дубае станет первым шагом к полноценному возвращению российских клубов и национальной сборной на мировую арену».

Олег Согрин, главный тренер «Новы», поблагодарил организаторов NAS за приглашение и выразил надежду, что «в дальнейшем количество таких встреч неуклонно будет расти и приносить только положительные эмоции игрокам, тренерам и болельщикам».

Арнольд Кабанов