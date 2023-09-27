Запуск речного трамвая в Воронеже отложили до весны 2024 года

Перевозки граждан по Воронежскому водохранилищу на речных трамваях планируется начать весной 2024 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник из окружения бизнесмена, реализующего проект. Ранее мэр Вадим Кстенин говорил о возможном старте работы водного транспорта в июне 2023 года — в пилотном режиме. Предлагалось осуществлять перевозки «чартерными рейсами».

По словам собеседника «Ъ-Черноземье», причиной отложенного старта реализации проекта стало слишком долгое оформление необходимых документов и тестирование работы первого речного трамвая. На сегодня все готово к началу его работы, но до конца сезона навигации осталась всего неделя, поэтому запуск проекта решили перенести на следующий сезон.

В апреле 2023 года в гордуме Воронежа был представлен проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2041 года. Тогда обсуждался водный транспорт для «туристических прогулок». Из проекта программы следовало, что до 2030 года может быть построено девять причалов, чтобы короткие маршруты связали оба берега водохранилища. На каждой пристани ждать транспорт придется 30–60 минут, а для организации такого движения необходимы небольшие суда, предполагали авторы проекта. Сезон навигации в Воронеже был обозначен с 15 апреля по 1 ноября. В проекте могли поучаствовать частные перевозчики, но прогнозировать пассажиропоток чиновники не стали.

Подробнее о проекте программы развития транспортной инфраструктуры Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».

Алина Морозова

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