Игорь Лотков возглавил совет по развитию внутреннего водного транспорта в Воронежской области

Правительство Воронежской области опубликовало постановление о создании совета по развитию внутреннего водного транспорта в регионе, подписанное губернатором Александром Гусевым. Председателем совета назначен руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков. В качестве целей структуры, в частности, указано привлечение к работе по развитию водного транспорта туроператоров.

Секретарем структуры назначена Оксана Головина, замруководителя регионального АНО «Институт стратегического развития». Ее членами определены:

глава департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер;

руководитель департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков;

замруководителя департамента промышленности и транспорта Геннадий Боев;

замруководителя департамента предпринимательства и торговли-начальник отдела туризма Александр Кукин;

председатель комитета по предпринимательству и туризму Воронежской облдумы Александр Овсянников (по согласованию);

руководитель областного учреждения «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» Елена Лапина (по согласованию);

вице-мэр Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин (по согласованию);

бизнесмен и владелец компании «Делк», концессионер парка «Дельфин» и подземных переходов в Воронеже Эдуард Толоконников (по согласованию).

Два месяца назад мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял о возможности пилотного запуска перевозок горожан по водохранилищу в июне 2023 года. Предлагалось делать это «чартерными рейсами».

А в апреле 2023 года в гордуме Воронежа был представлен проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2041 года. Тогда обсуждался водный транспорт для «туристических прогулок». Из проекта программы следовало, что до 2030 года может быть построено девять причалов, чтобы короткие маршруты связали оба берега водохранилища. На каждой пристани ждать транспорт придется 30–60 минут, а для организации такого движения необходимы небольшие суда, предполагали авторы проекта. Сезон навигации в Воронеже был обозначен с 15 апреля по 1 ноября. В проекте могли поучаствовать частные перевозчики, но прогнозировать пассажиропоток чиновники не стали.

Подробнее о проекте программы развития транспортной инфраструктуры Воронежа — в публикации «Ъ-Черноземье» «Это некая фантазия».

Алина Морозова

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