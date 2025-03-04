В Татарстане матери погибшего участника СВО помогли оформить наследство и выплаты

Юристы Государственного юридического бюро Татарстана помогли матери пропавшего без вести участника спецоперации в признании сына погибшим на СВО и получении документов для оформления наследства и положенных ей выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госюрбюро Татарстана помогло матери погибшего участника СВО получить наследство и выплаты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Госюрбюро Татарстана помогло матери погибшего участника СВО получить наследство и выплаты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сын женщины пропал без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО. Она попросила установить факт гибели сына для оформления наследства и получения компенсационных выплат от Минобороны России. Специалисты Госюрбюро Татарстана помогли женщине оформить все необходимые документы. По решению суда, участник СВО был признан погибшим в августе 2024 года.

Дела о признании человека пропавшим без вести рассматриваются в судебном порядке особого производства с участием прокурора по заявлению заинтересованного лица, рассказал «Ъ Волга-Урал» специалист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов.

«К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие статус заявителя в качестве заинтересованного лица (родство, наем жилого помещения), документы о последнем месте жительства безвестно отсутствующего и документы, подтверждающие факт его отсутствия, а также оплату госпошлины», — отметил он.

Он напомнил, что гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года о месте его нахождения нет сведений. Если установить день, когда человек выходил на связь в последний раз, невозможно, то началом исчисления года считается первое число следующего месяца после его пропажи.

В 2023 году Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил пакет предложений в адрес правительства РФ для решения проблем военнослужащих в зоне СВО и их семей. Ключевым пунктом был вопрос о выплатах семьям пропавших без вести. Базовые выплаты в размере 195 тыс. руб. прекращаются с момента установления факта пропажи участника СВО без вести.

Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года утвердил пособия для детей попавших в плен или пропавших участников СВО.

Пособия не могут быть назначены с даты ранее 1 декабря 2024 года и на срок более шести месяцев. Правительство России выделило на такие выплаты 3,6 млрд руб.

Подводя итоги 2024 года, глава государства призвал Минобороны скорее решать вопросы с семьями пропавших и плененных военных, которые перестают получать боевые выплаты.

Дарья Сайфиева