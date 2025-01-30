Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На выплаты детям пленных и пропавших военных выделили 3,6 млрд рублей

Правительство России выделило 3,6 млрд руб. на социальные выплаты детям, чьи отцы оказались в плену или пропали без вести во время военных действий на Украине. Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин утвердил эти пособия в декабре 2024 года. Их размер равен величине прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Выплаты назначаются со дня захвата в плен или пропажи военнослужащего — дата должна быть указана в приказе военачальника. Пособия не могут быть назначены с даты ранее 1 декабря 2024 года и на срок более шести месяцев.

В ходе «Итогов года» господин Путин призвал Минобороны скорее решать вопросы по выплатам семьям попавших в плен российских военных, служащих на Украине. Он отметил, что правительство должно продумать систему поддержки таких семей, потому что они перестают получать боевые выплаты.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...