На выплаты детям пленных и пропавших военных выделили 3,6 млрд рублей

Правительство России выделило 3,6 млрд руб. на социальные выплаты детям, чьи отцы оказались в плену или пропали без вести во время военных действий на Украине. Указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин утвердил эти пособия в декабре 2024 года. Их размер равен величине прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Выплаты назначаются со дня захвата в плен или пропажи военнослужащего — дата должна быть указана в приказе военачальника. Пособия не могут быть назначены с даты ранее 1 декабря 2024 года и на срок более шести месяцев.

В ходе «Итогов года» господин Путин призвал Минобороны скорее решать вопросы по выплатам семьям попавших в плен российских военных, служащих на Украине. Он отметил, что правительство должно продумать систему поддержки таких семей, потому что они перестают получать боевые выплаты.