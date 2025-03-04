В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о том, что он «не принес России ничего, кроме горя». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с этим согласился.

«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок президента Трампа были введены многие санкции... начались поставки оружия на Украину. Это действительно было, поэтому в этом плане здесь можно только согласиться»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

В конце февраля президент США Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций, однако он допустил их снятие в будущем. Reuters сообщило, что администрация США разрабатывает план смягчения ограничений. Среди прочего Вашингтон может снять санкции с нескольких «российских олигархов». Кремль считает, что отношения России и США нужно освободить от негативного груза санкций.

О развитии отношений Москвы и Вашингтона после прихода к власти Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».