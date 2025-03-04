Песков: отношения России и США нужно освободить от негативного груза санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нормализация отношений с США должна предполагать снятие санкций. Он уточнил, что со стороны Вашингтона пока не было никаких официальных заявлений по этой теме.

«В любом случае наше отношение к санкциям хорошо известно — мы их считаем незаконными. И конечно, если говорить о нормализации отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

США начали вводить санкции против России после присоединения к ней Крыма в 2014 году. Впоследствии эти ограничения неоднократно расширяли и ужесточали. В конце февраля 2025 года президент США Дональд Трамп продлил действие санкций еще на год. При этом он допускал их снятие «в какой-то момент».

На этой неделе источники Reuters сообщили, что администрация США разрабатывает план смягчения санкций в отношении России. Утверждается, что Белый дом поручил Госдепу и Минфину подготовить список ограничений, которые можно отменить, и обсудить их планируют на ближайших переговорах с российской стороной.

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США, они обсуждали в том числе восстановление двусторонних отношений. 27 февраля дипломаты двух стран встретились в Стамбуле.

Об итогах встречи — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».