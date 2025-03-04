Трамп заявил, что принес России только горе

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не принес России ничего, кроме горя». Речь идет об американских санкциях против России и поставках вооружений на Украину.

«Я не дал России ничего, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin (Украине,— "Ъ")»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

27 февраля Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций против России. Речь идет об ограничениях, которые ввел 44-й президент США Барак Обама в 2014 году, сам господин Трамп во время предыдущего срока в 2018 году, а также 46-й президент Джо Байден в 2022-м.

Содействовать укомплектованию ВСУ вооружениями и техникой США начали еще в 2014 году, при президенте Бараке Обаме, и продолжили после избрания в 2016-м на первый срок Дональда Трампа. Сначала Вашингтон поставлял бронеавтомобили, катера и снаряжение, но затем расширил этот перечень за счет стрелкового оружия, легкой артиллерии и боеприпасов. После начала СВО Вашингтон предоставил Украине до 10 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Подробнее о том, чем грозит Украине возможное прекращение американской военной помощи,— в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».