Itel представила смартфон Power 70 с рекордно емким аккумулятором

Компания Itel анонсировала бюджетный смартфон Power 70, основной особенностью которого является аккумулятор суммарной емкостью 10 тыс. мА•ч. В компании заявляют, что устройство способно работать без подзарядки до 12 часов в режиме непрерывного просмотра видео и до недели в экономном режиме. Стоимость смартфона начинается от $85.

Новинка получила 6,6-дюймовый LCD-экран с частотой 120 Гц и восьмиядерный процессор MediaTek Helio G50 Ultimate. Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп, поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт и предлагает до 256 ГБ встроенной памяти. У Power 70 встроенный аккумулятор на 6000 мА•ч, однако он дополняется зарядным кейсом на 4000 мА•ч.

Ранее Xiaomi представила глобальные версии флагманских Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, а Oppo анонсировала самый тонкий складной смартфон Find N5.

Евгений Федуненко