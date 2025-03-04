Вэнс призвал Зеленского срочно сесть за стол переговоров и принять план Трампа

Президент США Дональд Трамп готов вернуться к диалогу с Владимиром Зеленским, если тот способен поговорить об условиях мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он призвал страны Европы «быть реалистичными» в отношении военного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

По его словам, европейские чиновники в частных беседах признают, что конфликт «не может продолжаться вечно», и Киеву нужно пойти на переговоры. «Мое послание украинцам, президенту Зеленскому... вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант, он единственный человек, у которого есть толковый план, чтобы спасти эту страну»,— сказал он в интервью Fox News.

Отношения США и Украины ухудшились после публичной ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Украинский президент 28 февраля посетил Вашингтон для подписания сделки по полезным ископаемым, однако их встреча переросла в спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта, сделка не была подписана. После этого США приостановили поставки военной помощи Украине. По данным The New York Times, это решение затрагивает поставки оружия и боеприпасов более чем на $1 млрд.

На этом фоне лидеры Франции и Великобритании выдвинули свой план завершения украинского кризиса. Они также представят группу стран «Европа-плюс», готовых разместить свой контингент на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».