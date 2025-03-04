Песков назвал условие для начала переговоров по Украине между Россией и США

Переговоры России и США по Украине вряд ли начнутся до восстановления работы диппредставительств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вряд ли»,— ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Первая встреча делегаций с начала военной операции на Украине прошла 18 февраля в Эр-Рияде. Переговоры длились 4,5 часа, стороны обсудили нормализацию отношений и работу посольств. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу неплохой, отметив «очень серьезный разговор». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью было «определить интерес к обсуждению мира».

27 февраля в Стамбуле состоялась вторая встреча, продлившаяся 6,5 часа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основной темой стала работа посольств. Официальный представитель МИДа Мария Захарова уточнила, что переговоры велись «на экспертном уровне».

Стороны обсудили финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. В Госдепе отметили, что стороны определили первые шаги к стабилизации работы посольств, включая доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

После переговоров США согласились на назначение Александра Дарчиева, директора департамента Северной Атлантики МИД России, новым послом в Вашингтоне. Должность оставалась вакантной с осени 2024 года.

Подробнее читайте в материале «Дипмиссии выполнимы».