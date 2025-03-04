Украинские военные разрушили церковь в Погребках Курской области

Военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области. Об этом рассказал участвовавший в боях за населенный пункт российский военнослужащий группировки войск «Север».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

«Считаю, что у них нет Бога в душе»,— сказал он (цитата по ТАСС). Военнослужащие также продемонстрировали уничтоженную технику украинской армии, в том числе американскую бронетехнику Bradley. «Наши БПЛА попали одним снарядом, вторым уничтожили полностью вражескую»,— добавил военнослужащий.

26 февраля в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ деревню Орловка и село Погребки Суджанского района Курской области.

Об отражении контратак ВСУ в Курской области Минобороны сообщало 25 и 22 февраля. Бои с ВСУ на этом направлении продолжаются с 6 августа 2024 года. В январе военное ведомство заявило, что российские военнослужащие освободили 801 кв. км Курской области, 63,2% территорий, которую контролировали ВСУ.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».