Вэнс назвал условие, при котором Зеленский сможет вернуться в Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения»,— подчеркнул господин Вэнс.

По его словам, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский президент показал нежелание участвовать в мирном процессе. Вице-президент отметил, что Дональд Трамп сначала вел себя любезно, несмотря на «уколы» и ложь со стороны Владимира Зеленского.

Вице-президент допустил, что мирное соглашение по Украине «не сделает никого счастливым», и каждой стороне придется пойти на уступки. Он добавил, что европейцы, несмотря на публичную поддержку Киева, должны в частном порядке убедить Владимира Зеленского в необходимости прекращения конфликта.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Джей Ди Вэнс заявил, что лучший вариант — «дать американцам экономическую перспективу». «Это гораздо лучшая гарантия, чем 20 тыс. военнослужащих из страны, которая не воевала 30 или 40 лет»,— подчеркнул он.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась перепалкой. СМИ писали, что американский лидер выгнал украинского президента, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. После провальных переговоров Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США. ЕС и Британия на этом фоне заявили, что продолжат поддерживать Киев.

Подробнее читайте о попытках ЕС компенсировать Украине разрыв с США — в материале «Украине предложили полумирие».