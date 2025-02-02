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Экс-президента «Зенита» Дюкова переизбрали главой РФС

Президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова переизбрали на новый четырехлетний срок, сообщает пресс-служба организации 2 февраля. Он был единственным кандидадтом на пост и победил единогласным решением.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Благодарю за поддержку и доверие. Будем реализовывать планы по развитию футбола в нашей стране»,— сказал Дюков.

Спортивный чиновник возглавляет организацию с 2019 года. С 2008 по 2017 год господин Дюков был президентом петербургского «Зенита». В апреле 2021 года он вошел в состав исполкома УЕФА.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский «Зенит» за день проиграл два контрольных матча на сборе в Катаре. Утром сине-бело-голубые уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3, а вечером — армянскому «Ноа» со счетом 1:2.

Андрей Маркелов

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