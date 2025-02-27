Владельцу собак, напавших на ребенка в Сочи, предъявили обвинение

Следователи предъявили хозяину собак, покусавших девятилетнего ребенка в Сочи, обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал, что некоторое время не кормил собак. Сейчас 48-летний сочинец задержан.

Собаки крупной породы хаски находились на улице без присмотра хозяина и напали на мальчика, укусив его за лицо. Ребенку помогли прохожие, отогнавшие животных. Пластический хирург Алексей Дикарев также объяснил сложность операции мальчика. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Двух собак усыпили, из их желудков достали откушенные щеки пострадавшего.

Алина Зорина