Владельцу собак, напавших на ребенка в Сочи, предъявили обвинение
Следователи предъявили хозяину собак, покусавших девятилетнего ребенка в Сочи, обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал, что некоторое время не кормил собак. Сейчас 48-летний сочинец задержан.
Собаки крупной породы хаски находились на улице без присмотра хозяина и напали на мальчика, укусив его за лицо. Ребенку помогли прохожие, отогнавшие животных. Пластический хирург Алексей Дикарев также объяснил сложность операции мальчика. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Двух собак усыпили, из их желудков достали откушенные щеки пострадавшего.