В московском метро тестируют оплату цифровыми рублями через QR-код

В московском метрополитене проходит закрытое тестирование оплаты проезда цифровыми рублями, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов. Для проведения операции используют универсальный QR-код. Проверка системы проходит совместно с ЦБ и банком ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт “Тройка” и пополнили баланс транспортной карты за цифровые рубли в кассе с помощью универсального QR-кода»,— сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. По словам господина Ликсутова, в будущем оплата проезда виртуальными рублями будет доступна пассажирам наравне с наличными и безналичными деньгами.

Механизм должен упростить процесс покупки билета. Достаточно зайти в приложение банка, отсканировать камерой телефона размещенный в кассовой зоне QR-код и подтвердить операцию цифровым рублем или с помощью системы быстрых платежей.

1 сентября 2024 года стартовал новый этап тестирования операций с цифровым рублем. Предполагалось, что к июлю 2025 года предоставить клиентам операции с цифровым рублем должны были 13 кредитных организаций, среди которых указаны Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Т-банк. 27 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля с 1 июля отложено на неопределенный срок.

Подробности — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».