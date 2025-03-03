Александр Скрябин поручил организовывать вывоз мусора в Ростове до 7 утра

Исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин дал поручение департаменту ЖКХ организовать вывоз мусора с улиц до 7 утра. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Утром едешь и возле каждого мусорного жбана стоят пакеты с мусором. Понятно, что они организованно стоят возле каждой урны. Но до 7 утра эти пакеты должны быть убраны»,— подчеркнул господин Скрябин, его слова приводятся в сообщении.

Чиновники департамента ЖКХ должны будут договориться об изменении графика уборки мусора с подрядчиком.

Отметим, что Александр Скрябин критиковал организацию вывоза мусора в городе еще в конце января. Вскоре после вступления в должность и.о. главы администрации Ростова заявлял, что намерен решить эту проблему.

Кристина Федичкина